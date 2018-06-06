Леся Никитюк взбудоражила поклонников фигурой в ультракоротких шортах

Популярная ведущая тревел-шоу «Орел и Решка» разместила снимок на просторах своего Instagram. Внимание поклонников привлекло также внушительное декольте.

Поклонники наперебой начали говорить о том, что подобными снимками Леся заставляет фанатов обливаться «обильным потом». Несмотря на то, что Никитюк удалось взбудоражить поклонников фигурой в ультракоротких шортах, она изначально планировала рассказать о покупке, которую совершила накануне. Речь о современном роботе-пылесосе, который, как признается сама популярная ведущая, является «предвестником восстания машин».

«Ну что женщины, знакомьтесь, мой новый пылеСОС робот! Когда я смотрю на него, то понимаю, что восстание машин не за горами, а пока этого не произошло, мне остается лишь наслаждаться ультрасовременными технологиями роботаСОСА», - с привычном юмором подписала фотографию Никитюк.

Николай Офицеров