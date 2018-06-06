Наталья Гулькина из группы «Мираж» выбирала себе зуб микрофоном

Из-за травмы съемка нового клипа певицы могла быть сорвана. После срочного визита к стоматологу выпавший зуб удалось подклеить обратно, но тот выпал еще раз.

С бывшей солисткой группы «Мираж», которая также выступала в составе коллектива «Звезды», Натальей Гулькиной приключилась неприятная история незадолго до запланированных съемок нового музыкального клипа. Дело в том, что звезда выбила себе один зуб микрофоном. Сперва зуб треснул, а в итоге и вовсе выпал.

Срочный визит к зубному доктору Гулькина назначила всего за пару часов до вылета в Петербург, где и должны были проходить съемки музыкального клипа знаменитости. Стоматолог поставил певице строгий запрет на употребление твердой пищи. Из-за опасений, Гулькина боялась завтракать, а питалась одним жидким йоргуртом. Но уже у отеля зуб выпал повторно, из-за чего звезде пришлось еще раз обращаться к стоматологу.

Зуб Гулькиной все-таки успели подклеить, а съемки музыкального клипа прошли вполне успешно. Его премьеру следует ждать в середине июня.