Бородина поиграла с голодной дочерью в ресторан

Вероятно, у ведущей имеются собственные принципы, которые помогают кормить детей. Сегодня она показала, как играет с Теей перед приемом пищи.

Ксения Бородина и ее дочь Тея сыграли в ресторан. Знаменитая мать принимала заказ, а девочка исполняла роль клиента, выбирающего блюдо. Свой выбор Тея остановила на банане, чае и сосиске. «Наши утренние переговоры, обожаю наши завтраки, позитива на весь день хватает», - пишет в соцсетях Бородина.

Ведущая и ее муж Курбан Омаров официально стали супругами в 2015 году. Они воспитывают двух дочерей: Теону и Марусю. Последняя родилась в результате брака Бородины с предпринимателем Юрием Будаговым. У Курбана от прежних отношений имеется сын Омар.

Прежде Ксению заподозрили в коррекции губ. Она опубликовала новый снимок в Сети, после чего на нее с критикой набросились подписчики, отмечая изменившуюся форму губ. Многим, наоборот, фото Бородиной очень понравилось, они сравнили ее схожесть с дочерью Марусей.

Никита Готский