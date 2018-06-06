«Ушла ко мне»: Стас Барецкий объявил о романе с экс-супругой Сергея Шнурова Матильдой

Бывший коллега Шнурова по группе «Ленинград» утверждает, что Матильда в него влюбилась. Они собираются отправиться на отдых в теплые края, и Стас даже покажет совместные фото с яхты.

Некоторое время назад шоумен Стас Барецкий в разговоре с журналистами объявил о романе с экс-супругой Сергея Шнурова Матильдой. По словам шоумена, он вместе со знаменитостью собирается отправиться в теплые края. Чтобы подтвердить свои слова Барецкий даже покажет совместные снимки на яхте. Музыкант во время разговора заметил недоумение на лице журналиста и заявил, что Матильда ушла к нему, почему этого не могло произойти, даже такое случается у друзей: «Ушла ко мне». Барецкий добавил, что является творческим, сексуальным, красивым, а главное богатым женихом.

Самому Сергею Шнурову Барецкий посоветовал развеяться, «пуститься во все тяжкие», ведь жизнь одна и стоит брать от нее все, а еще и возраст пока позволяет. До этого информировалось, что в интервью для одного журнала исполнитель Сергей Шнуров намекнул, что инициатором развода был вовсе не он и не его измены.

Анна Котова