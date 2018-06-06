Агния Дитковските шокировала нарядом на красной дорожке «Кинотавра»

Актриса удивила окружающих необычным выбором наряда для мероприятия. Агния Дитковските прибыла на фестиваль для посещения показа фильма «Два билета домой» в экстравагантном наряде.

Однако, предметом обсуждения стала она сама, появившись перед камерами в черной футболке и длинном сером пиджаке мужского кроя, скрывающем короткие шорты.

Некоторым такой выбор наряда показался нелепым, другим – неожиданно смелым. Снимки актрисы стали предметом обсуждений в Сети.

В мае актриса отметила 30-летие. В 2006 году она дебютировала в фильме «Жара», и на съемках познакомилась со своим будущим мужем Алексеем Чадовым. Затем Дитковските снялась во множестве фильмов и сериалов. Она также спела дуэтом с певцом Roma Kenga (клип «Самолеты»), с которым у них впоследствии завязался роман.

В 2014 году у Дитковските и Чадова родился сын Федор, но уже в 2014 году пара развелась. По слухам, год назад звезда стала мамой во второй раз, однако, Агния до сих пор официально не подтвердила это.