Свиридова «утерла нос» Пугачевой своими большими заработками

Благодаря тому, что до пенсии 55-летняя Алена Свиридова получала большие гонорары за выступления, у нее в настоящее время пенсия больше, чем у Аллы Пугачевой. Пенсию своей жены Максим Галкин называет «смешной».

В августе прошлого года знаменитой российской исполнительнице Алене Свиридовой исполнилось 55 лет, т.е. она уже год как достигла пенсионного возраста. Артистка рассказала о том, как относится к пенсионным выплатам – это для нее будто стипендия. В студенческие годы Свиридова получала 40 рублей, а сейчас 41 тыс рублей, но называет эти две суммы похожими.

В то же время Алла Пугачева получает пенсионные выплаты в размере всего 17 тыс рублей из-за того, что получала небольшие гонорары за выступления на начальных этапах своей творческой карьеры. Ее супруг Максим Галкин возмущен подобной ситуацией, когда народной артистке СССР, чьи пластинки выпускали в продажу миллионными тиражами, правительство выплачивает «смешную» по размеру пенсию.

Ранее певец Иосиф Кобзон признавался, что получает пенсию в размере 52 тыс рублей.