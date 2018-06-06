"Косячок небольшой": Юлия Самойлова призналась об ошибках в книге «Обычная необычная история»

Певица, представительница России на «Евровидении-2018» в Лиссабоне Юлия Самойлова поспешила предупредить своих фанатов не верить тому, что написано в её книге. Девушка рассказала, как нужно читать «Обычную необычную историю», чтобы её понять.

17 мая в Москве прошла презентация первой книги Юлии Самойловой «Обычная необычная история». В ней певица рассказывает о своей юности, вдохновляющих личностях, о тех, кто помог ей добиться успеха. Юлия даже поведала о своих сексуальных партёрах. Однако настолько увлекательная литература содержит значительный «небольшой косячок», который может ввести читателя в заблуждение.

Ошибка была обнаружена в первом издании книги, потому её обладателям следует быть внимательными. Оказалось, ложку дёгтя подложили педантичные издатели. Они правильно проставили нумерацию страниц, но история, описанная на странице 222, должна была оказаться перед текстом на страницах 220 и 221. Потому при чтении следует сначала пропустить две страницы.

Елизавета Трюфель