Похож – не похож: Павел Воля сравнил себя и Тильду Суинтон

Комедиант Павел Воля поинтересовался у поклонников: насколько велико сходство между ним и Тальдой Суинтон, которая красуется на соседнем снимке. Подписчики актера, изучив оба фото, признали сходство только в самых общих чертах.

Образ звезды из «Хроники Нарнии» Тильды Суинтон внезапно стал объектом обсуждения в соцсети на страничке Павла Воли. Отдав должное таланту Суинтон, подписчики заметили, что Воля гораздо красивее Белой Колдуньи из «Хроники Нарнии».

При этом, комментаторы объяснили Павлу, что сходство во внешности ему следует искать скорее с российской актрисой Амалией Мордвиновой, чем с Тильдой. Некоторые читатели отметили, комедиант также очень напоминает известного дизайнера одежды Влада Лисовца.