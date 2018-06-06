Серена Уильямс посмеялась над своим мужем Алексисом Оганяном в Instagram

Теннисистка Серена Уильямс по причине травмы не будет участвовать в турнире «Ролан Гаррос». Однако спортсменка не пребывает в депрессии, а даже позволяет себе посмеиваться над супругом в Instagram.

Алексис Оганян 5 июня хотел уделить внимание своим поклонникам, приготовившись отвечать на все их вопросы. Подписчики тут же стали писать о его дочери, интересоваться армянской культурой и ведением бизнеса. Внезапно в общение Оганяна с фанатами вмешалась Серена Уильямс, заставив всех отойти от темы, как сообщает VladTime.

Теннисистка спросила мужа, может ли он рассказать что-то необычное. После этого спортсменка заявила, что катание на коньках – точно не её, а также поинтересовалась, ездил ли Алексис в её родной город, как у него с танцами и не подарит ли супруг сумочку. Возлюбленный Серены Уильямс принял тон жены, написав, что подарок точно сделает – ради скорейшего выздоровления, и это точно ранее было в его планах.

Ирина Летинская