Тимур Батрутдинов рассказал правду об отношениях с Бузовой и нетрадиционной ориентации

Резидент Comedy Club сообщил, что для него Ольга Бузова – это просто Оля, которую он знает больше 10 лет.

В Сети и в обществе ходит много слухов о знаменитом юмористе. Однако только сейчас Тимур Батрутдинов решил рассказать правду об отношениях с Ольгой Бузовой и о его нетрадиционной ориентации. Знаменитость рассказал, что с Бузовой они знакомы еще с тех времен, когда никто не вел Instagram-аккаунты. Молодые люди поддерживают дружеские отношения. По поводу совместного отдыха Тимур сказал, что они случайно оказались в одном месте, но жили они по отдельности. Часто созванивались, приглашали друг друга к себе и даже начали присматриваться друг к другу, но прилетев в Москву, разошлись разными путями.

Когда резидента Comedy Club спросили по поводу разговоров о нетрадиционной ориентации, он заявил, что такие слухи будут ходить среди общественности, пока он не женится. Тимур заверил прекрасную половину человечества, что он не гей и любит только женщин. В завершении Батрутдинов добавил со смехом, чтобы девушки не верили слухам, мужчины отвратительны, и он вообще не понимает, как прекрасный пол с ними живет.

Анна Котова