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| | Кендал Дженнер и Анвара Хадида застукали целующимися

Кендал Дженнер и Анвара Хадида застукали целующимися

Сегодня, 16:26

Западные СМИ опубликовали информацию о том, как младшую из семейства Кардашьян застукали целующейся с братом ее лучшей подруги.

На афтепати после ежегодной премии CFDA Fashion Awards 2018 Дженнер застали за горячими поцелуями с Анваром Хадидом – несвободным братом Беллы и Джиджи Хадид.

Западные издания ссылаются на очевидцев: парочка наслаждалась обществом друг друга около двух часов. Молодые люди они целовались и выпивали. Ранним утром Кендал отправилась в отель одна.

Поклонники Кендал гадают, сложатся ли отношения между красивой парой, а также, как отреагирует на новости сестры Анвара.

Белла и Джиджи дружны с Кендал, которая ранее не любила распространяться на публику о своей личной жизни.

Анвар, по примеру сестер, работает моделью: у него уже есть контракт с IMG Models, агентством, где работают Джиджи и Белла. Юный Анвар уже позировал для Nylon и L'Uomo Vogue.

Ранее Анвар встречался с Николой Пельтц, но пара рассталась.

Во что превратится веселая вечеринка моделей, короткую интрижку или долгоиграющий роман, неизвестно. Анвар Хадид знаком с Кендал почти с детства, но чувства между ними возникли только сейчас.


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РИА ВладТайм
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