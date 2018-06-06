Ирина Салтыкова военной форме покорила фанатов

Известная артистка решила дать себе передышку от постоянной работы и развлеклась со своим другом на звукозаписывающей студии.

Знаменитая российская певица Ирина Салтыкова покорила своих многочисленных фанатов, облачившись в военную форму. В официальном Instagram-аккаунте Салтыковой появилась фотография, на которой она запечатлена рядом с известным музыкантом и продюсером Михаилом Гребенщиковым. Певец, как и сама Салтыкова, был облачён в военную форму, одако, вместо офицерской фуражки, которая была надета на голову певицы, Михаил предстал перед камерой в мягком шлеме танкиста.

В описании данной публикации Ирина пояснила, что ей попросту захотелось поразвлечься с Гребенщиковым на звукозаписывающей студии. В комментариях поклонники Салтыковой заметили, что 52-летняя певица выглядит как никогда хорошо, а белые очки Михаила Гребенщикова испортили весь военный образ, который создаётся на фотоснимке.

Александр Вест