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| | Пенелопа Крус покорила поклонников ассиметричным нарядом

Пенелопа Крус покорила поклонников ассиметричным нарядом

Сегодня, 16:12

В необычном черно-белом платье звезда появилась на мероприятии в Нью-Йорке. Ее образ уже приобрел статус «образа дня».

Пенелопа Крус покорила поклонников ассиметричным нарядом. В необычном образе звезду заметили накануне на мероприятии в Нью-Йорке. Для выхода в свет известная актриса выбрала черно-белое ассиметричное платье с блестящим орнаментом на одной стороне от David Koma. Образ Пенелопа Крус дополнила черными босоножками на высоком каблуке от Tod's, белой сумочкой с черной окантовкой от Salvatore Ferragamo и сережками от Swarovski, больше украшений звезда решила не надевать, а волосы предпочла просто распустить. Данный образ Пенелопы Крус уже приобрел статус «образа дня».

Напомним, что на днях 44-летняя Пенелопа Крус появилась на мероприятии Veuve Clicquot Polo Classic в соблазнительном платье от Zac Posen, которое также покорило всех присутствующих.


Виктория Озерова
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