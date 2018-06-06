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| | Дженнифер Лоуренс сменила стареющего бойфренда на молодого директора арт-галереи

Дженнифер Лоуренс сменила стареющего бойфренда на молодого директора арт-галереи

Сегодня, 15:58

За романами оскароносной актрисы не успевают следить даже топовые голливудские СМИ. Ее новым избранником, как утверждают они, стал 33-летний Кук Марони.

Поклонники только оправились от новости об отношениях Лоуренс со стареющим бойфрендом 59-летним режиссером Дэвидом О'Расселлом, как появилась информация о новом романе голливудской звезды. На этот раз Лоуренс «подцепила» красавца Кука Марони, который к своим 33 годам уже владеет собственной арт-галереей. Познакомила пару их общая подруга Лора Симпсон.

Новые отношения Лоуренс длятся уже на протяжении нескольких недель. Пара пока встречается тайно. Они максимально осторожны, потому как не хотят, чтобы их кто-либо видел вместе.

Согласно данным прессы, Кук Марони известный американский искусствовед. Мужчина успел за свою жизнь поработать с множеством известных художников, среди которых Мэтью Барни и Кэрол Данэм. Свою личную жизнь мужчина тщательно скрывает, потому не удивительно, что такой же сценарий повторится со звездой уровня Дженнифер Лоуренс.

Следует добавить, что в одном из своих интервью актриса заявляла, что хотела бы найти себе того мужчину, с которым она пойдет под венец. Ее популярность, однако, становится для этого помехой. Именно поэтому актриса отшутилась, что хотела бы найти возлюбленного, который не менее пяти лет жил в Багдаде и даже не знает, кто она такая.


Николай Офицеров
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