Поклонники: Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу

В Сети появились кадры совместной вечеринки известных музыкантов в кубинском стиле. Фанаты не исключают, что пара наконец-то связала себя узами брака.

Недавно Настя Каменских сообщила о своем обручении с коллегой Потапом. Прежде музыканты отпраздновали свои дни рождения большой вечеринкой, на которой присутствовали их друзья: Джамала с мужем, Надежда Дорофеева и Алексей Завгородний, супруг вокалистки «Время и Стекло» Владимир Дантес, Ирина Горовая и другие.

На торжестве были яркие цветы, танцы, большой торт и большое количество алкоголя. Поклонники не думают, что Потап и Настя отметили просто дни рождения. По их мнению, пара отгуляла собственную свадьбу. Якобы Каменских будто под венец подвели к Потапу, а потом возлюбленные принимали поздравления от гостей.

Никита Готский