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| | Канье Уэст за полчаса заработал полмиллиона долларов

Канье Уэст за полчаса заработал полмиллиона долларов

Сегодня, 15:55

Столь внушительную сумму денежных средств рэп-исполнитель сумел получить благодаря продаже именной сувенирной продукции.

Известный американский рэпер Канье Уэст за полчаса заработал полмиллиона долларов. Каждую минуту музыкант получал по 16,6 тысяч долларов, так как в продажу поступили его именные сувениры, приуроченные к выходу очередного альбома, который Канье назвал «Ye». В линейке аксессуаров представлены различные сувениры ценой от 65 до 145 долларов. О небывалом успехе своей сувенирной продукции Уэст узнал прямо в эфире радиостанции LA Power 106, где он выступал, что несомненно порадовало музыканта.

Заметим, фирменная одежда, приуроченная к выходу нового альбома Канье Уэста, создавалась как эксклюзивные подарки для гостей его вечеринки, однако, по неизвестным причинам, рэпер решил поместить её в открытую продажу, не прогадав со столь удачным решением.


Александр Вест
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РИА ВладТайм
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