Водонаева пренебрегает бывшим возлюбленным Степаном Меньшиковым

Бывшая участница телестройки написала, что у нее за время участия в проекте очень мало откровенных фотографий, в отличии от людей, которые пишут гнусные комментарии.

Некоторое время назад Алена Водонаева на своей странице в Instagtam вспоминала свое участие в реалити шоу «Дом-2». Также девушка вспомнила своего бывшего возлюбленного Степана Меньшикова и Викторию Боню, которая, как говорят, увела у Алены Степу. В соем посте Водонаева написала, что у нее нет таких снимков, как у Степы и Бони, нет видео, как у Ромы и Лены Берковой. Однако отсутствие этого не влияет на то, что ее чуть ли не записали в порнозвезду.

Что касается самого Степана Меньшикова, то мужчина уже написал комментарий по этой теме. Степан пишет, что Алена Водонаева пренебрегает бывшим возлюбленным: не отвечает на звонки и не перезванивает. Также Меньшиков написал, что главной задачей современного телеисскуства у Водонаевой является быть его любовницей. Если Алена хочет избавиться от тревожного прошлого, то ей стоит уважительно относиться к Степану и называть его везде Степаном Валерьевичем.

Анна Котова