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| | Стала известна причина разрыва Павла Прилучного и Агаты Муцениеце

Стала известна причина разрыва Павла Прилучного и Агаты Муцениеце

Сегодня, 15:33

Павел Прилучный является собственником и "обнаженные" влоги супруги ему не приходятся по вкусу. Сама же актриса любит демонстрировать свое стройное тело с минимумом одежды в микроблоге.

 

В соцсетях убеждены, что причиной разногласий между Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце является излишняя откровенность последней, а вовсе не возможные измены актера. Благодаря пользователям Сети стало известно, что стало причиной разрыва отношений знаменитостей, и как можно спасти брак - для этого латвийской актрисе необходимо "перевоспитать" себя. "Надо заканчивать с влогами про жизнь. Тем более, что Павел так скажем "восточный" мужчина и собственник. Не очень любит, когда его женщина полуголая позирует. И жизнь наладится", - убеждены фанаты, пристально следившие за жизнью знаменитой пары. Нашлись и другие отрицательные стороны деятельности супруги Прилучного: "Агата тянет его вниз со своим влогом, с таким ненужным пиаром! Женщина рядом с ним должна повзрослеть, перейти на другую ступень, и он тогда ещё больше вырастет, как мужчина и актер!!! А так она его этой беготней растрачивает!!! Очень хорошая семья но.... женщине в этой семье нужно мудреть!!!!".

 

Фолловеры считают, что Муцениеце для сохранения брака с отцом своих детей необходимо лишь одно - "одеться", перестать публиковать в соцсетях фотоснимки без одежды. К такой категории поклонники отнесли и фото на пилоне, занятия на котором активно афиширует Агата, да и фотографии с пляжа -на них актриса позирует в купальниках - негативно сказываются на счастливом браке.


Дарья Вольная
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РИА ВладТайм
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