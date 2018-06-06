Сын Анфисы Чеховой собирается медитировать на волка-забиваку

Близящийся Чемпионат мира затрагивает не только любителей этого вида спорта, но и звёзд шоу-бизнеса, в число которых входит и Анфиса Чехова. Телеведущая рассказала поклонникам о том, как она вместе с сыном поможет российской сборной.

На странице Чеховой в Instagram появилась публикация, рассказывающая о том, какие эмоции испытывает Анфиса перед грядущим мероприятием. Телеведущая буквально ощущает, как приближение Чемпионата мира влияет на Москву. По её мнению, спортивное мероприятие затрагивает как сам город и его стадионы, так и его жильцов. Анфиса рассказала и о том, как для неё вместе с сыном происходит подготовка к ЧМ-2018.

Сама телеведущая продумывает маршруты для пеших прогулок, которые окажутся не только полезными, но и удобными в условиях высокой нагрузки на дороги. Сын Анфисы Соломон попросил маму купить символ Чемпионата – волка-забиваку. Чехова не знает, что ребёнок собирается с ним делать, но у неё есть свои предположения на этот счет: «Будет, вероятно, на него медитировать, чтобы у наших российских волков включился забивательный механизм».

Павел Селивёрстов