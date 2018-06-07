Шейлин Вудли едва не бросила актерскую карьеру

Шейлин Вудли в интервью для издания Porter Edit рассказала, как чуть не отказалась от роли в мини-сериале «Большая маленькая ложь».

В июньском выпуске журнала Porter Edit - Шейлин Вудли, исполнившая одну из главных ролей в «Большая маленькая ложь». В интервью изданию она поделилась историей о том, как приняла решение временно прервать карьеру актрисы, как раз перед тем, как получила предложение об участии в съемках сериала.

В четыре года Вудли уже работала моделью, а в восемь она начала сниматься в фильмах.

О своей роли в сериале актриса говорит: «Был момент в моей жизни, когда я поняла, что больше не хочу сниматься». После этого Вудли не рассматривала сценарии год. А затем ей прислали сценарий «Большой маленькой лжи». При этом актриса первоначально отказалась от участия в съемках.

«…Но когда прочитала сценарий, то буквально влюбилась в одну из героинь», - делится девушка.

28 июня в российский прокат выходит фильм–катастрофа «Во власти стихии», в котором Шейлин Вудли сыграла одну из главных ролей.

История основана на реальных событиях. Молодая пара Тэми и Ричард путешествуют на яхте по Тихому океану, а затем попадают в мощный ураган, и их жизням грозит опасность.