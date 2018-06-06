Никита Джигурда восхитил «жарким» танцем с Мариной Анисиной

Знаменитый автор песен и эпатажный шоумен Никита Джигурда в своем Instagram-аккаунте в очередной раз шокировал поклонников. На этот раз Джигурда восхитил пользователей Сети «жарким» танцем с Мариной Анисиной.

57-летний Никита Джигурда доказал всем недоброжелателям и порадовал поклонников тем, что он все-таки окончательно примирился со своей «богиней»-супругой Мариной Анисиной. В доказательство актер разместил в Сети «жаркий» танец с женой, который восхитил интернет-пользователей.

«Счастливы вместе!», «Джигурда, рулит!», «Супер! Счастья вам!», «Приятно смотреть на вас, потрясающая пара», «С богинями только так. Вы очень удивительная пара», «Очень красиво, для полного счастья не хватило жаркого поцелуя», «Шикарно станцевали», - прокомментировали танец поклонники Джигурды.

Светлана Славянская