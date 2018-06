Никита Джигурда восхитил «жарким» танцем с Мариной Анисиной

JAH-NNAT-HAN BRATASH G AL AIR?? Богиня АНИС улетела в Японию, а я вспоминаю наш с Ней танец у Дон Давида - накануне отлёта. Кто не слышит Неба и Земли МИЛОСЕРДИЯ симфонию, тот, увы, цинизма глянец производит, не слыша, как глубинно поёт ЛюбвИ нестерильной НОТА.?????????? (полная версия у меня в ВК) @don_david_chef @marinanisina #полёт #япония #воспоминание #танец #любовь #театр #love #симфония #милосердие

