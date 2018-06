Алеся Кафельникова употребляла кокаин на камеру

Сети начали распространять фото, на котором очень похожая на Алесю Кафельникову девушка занимается подозрительным делом ???? После "освобождения" из рехаба Алеся выступила с проникновенной исповедью в Tatler и на Первом канале, утверждая, что она начинает новую жизнь вне депрессии и без наркотиков. Super связался с отцом модели — теннисистом Евгением Кафельниковым, который, по традиции, сообщил, что он не в курсе: «Я за границей, она сейчас с мамой».

A post shared by SUPER (@super.ru) on Jun 5, 2018 at 8:08am PDT