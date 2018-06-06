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| | Алеся Кафельникова употребляла кокаин на камеру

Алеся Кафельникова употребляла кокаин на камеру

Сегодня, 15:18

Поклонники подозревают, что девушка не сильно скрывалась. Другие фолловеры отмечают, что на появившемся в Сети фото вовсе не модель, а очень похожая на нее внешне девушка.

Распространили информацию представители издания Super. Блондинка, крайне похожая на Алесю Кафельникову, на снимке употребляет кокаин. Указывают на это сразу несколько признаков, на которые журналисты обращают внимание. Ситуация с зависимостью от запрещенных веществ для Кафельниковой происходит уже не в первый раз.

Ранее журналисты неоднократно обвиняли 19-летнюю российскую модель в этом. Сама Алеся не так давно признавалась, что ходит на встречи анонимных наркоманов и пытается максимально загружать себя делами, дабы не сорваться в очередной раз.

Поклонники Кафельниковой, однако, подозревают, что звезда вновь начала употреблять психоактивные вещества. В качестве доказательства они представили снимки, на которых блондинка склоняется над белым порошком, а в стороне лежит кредитная карта. В сети уверены, что девушка на фотографии – Алеся Кафельникова, на что указывает характерный цвет волос, маникюр и черты лица.

Сети начали распространять фото, на котором очень похожая на Алесю Кафельникову девушка занимается подозрительным делом ???? После "освобождения" из рехаба Алеся выступила с проникновенной исповедью в Tatler и на Первом канале, утверждая, что она начинает новую жизнь вне депрессии и без наркотиков. Super связался с отцом модели — теннисистом Евгением Кафельниковым, который, по традиции, сообщил, что он не в курсе: «Я за границей, она сейчас с мамой».

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Отец модели, знаменитый теннисист Евгений Кафельников, отметил, что о скандальном фото не знает ничего, ведь он на данный момент за границей, а сама Алеся находится под опекой мамы. Вероятнее всего, по приезду спортсмена на родину, девушку ожидает не самый приятный разговор.


Николай Офицеров
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