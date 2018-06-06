«Накачала вареники»: Лена Миро раскритиковала «Мисс Россия Мира – 2018»

Мнения

«Накачала вареники»: Лена Миро раскритиковала «Мисс Россия Мира – 2018»

Блогер рассказала об истинных целях, которые преследуют модели, отправляясь на конкурсы красоты.

Меладзе и Брежнева впервые вместе приняли участие в домашней съёмке

От Редактора

Меладзе и Брежнева впервые вместе приняли участие в домашней съёмке

Впервые супругов на совместном снимке фанаты увидели в день 55-летия композитора, а вскоре их

Сюжеты :

Кальмар решил оплодотворить рот кореянки Корбин считает, что правительство Мэй несет угрозу обществу Дженнифер Лоуренс сменила стареющего бойфренда на молодого директора арт-галереи Поклонники: Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу Канье Уэст за полчаса заработал полмиллиона долларов Видео с зависшим над Турцией НЛО признали настоящим 92-летняя королева Елизавета II восхитила внешним видом в Лондоне Водонаева пренебрегает бывшим возлюбленным Степаном Меньшиковым В Крыму рассказали об отсутствии у Украины необходимых прав на мост Клинцевич советует Ефремову лечиться от алкоголя после слов о Крымском мосту «Накачала вареники»: Лена Миро раскритиковала «Мисс Россия Мира – 2018» Кольер передал от населения Андромеды послание о приближении новой катастрофы
| | «Зато между ног во всей красе»: Волочкову раскритиковали толи за платье, толи за футболку

«Зато между ног во всей красе»: Волочкову раскритиковали толи за платье, толи за футболку

Сегодня, 15:14

Балерина решила впервые показать свою косметику. Однако пользователи обратили внимание на отражение Анастасии в зеркале.

Отечественная балерина Анастасия Волочкова продолжает радовать своих подписчиков новыми снимками. В этот раз балерина решила впервые показать свою косметику. Однако подписчики обратили свое внимание не на косметические средства, а на наряд Анастасии. На новом фото Волочкова предстала в ванной комнате, сфотографировав себя в зеркало. Во время съемки на знаменитости было надето что-то не понятное: или очень короткое платье, или футболка, которую балерина пыталась натянуть на ноги. Снимок Волочкова подписала, что данный набор косметики является праздником для лица. Если соблюдать очередность всех средств, то результат мгновенно поразит.

Прекрасное начало дня.???? Одно могу сказать. Комплекс этой косметики @forlled_rus -это праздник для лица!???????? Если соблюдать все позиции и очередность нанесения пенок, сывороток и лосьенов, то результат мгновенный! Спасибо моей подруге Марине @marinashikhareva За это чудо!???? #анастасияволочкова #волочкова #балерина #балет # я #россия #радость #танец #музыка #жизнь #лето #море#любовь #love #volochkova #ballet #me #look #instagood #russia #summer #best #enjoy #утро

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on

Многие пользователи оставили комментарии о красоте и свежести Анастасии Волочковой после отдыха. Однако не обошлось и без критики. Один подписчик написал, что фото сделано так, что лица не разглядеть. На это другой пользователь ответил: «Зато между ног во всей красе». Помимо этого балерине задавали вопросы, почему она удалила видео пьяных танцев, а также, что наверное средства не помогают, так как после ночных гулек у Волочковой опухшие глаза.


Анна Котова
Новости по теме

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Вера Брежнева снялась в эротической фотосессии
Вера Брежнева снялась в эротической фотосессии

 Певица нередко соглашается поучаствовать в эротических фотосетах. Недавно она выложила в Сеть очередные кадры откровенного характера.

Звезда «Дома-2» ради спасения матери переспала с мужчиной за деньги
Звезда «Дома-2» ради спасения матери переспала с мужчиной за деньги

 В этом призналась она сама, дав откровенное интервью. Настя Кочервей уверяет, что сделала это для того, чтобы помочь матери в борьбе с онкологическим

Звезда «Секса в большом городе» появилась на публике в бюстгальтере
Звезда «Секса в большом городе» появилась на публике в бюстгальтере

 Сверху Сара Джессика Паркер надела шелковый костюм-«пижаму». В соблазнительном образе актриса появилась на красной дорожке.

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости