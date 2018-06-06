«Зато между ног во всей красе»: Волочкову раскритиковали толи за платье, толи за футболку

Балерина решила впервые показать свою косметику. Однако пользователи обратили внимание на отражение Анастасии в зеркале.

Отечественная балерина Анастасия Волочкова продолжает радовать своих подписчиков новыми снимками. В этот раз балерина решила впервые показать свою косметику. Однако подписчики обратили свое внимание не на косметические средства, а на наряд Анастасии. На новом фото Волочкова предстала в ванной комнате, сфотографировав себя в зеркало. Во время съемки на знаменитости было надето что-то не понятное: или очень короткое платье, или футболка, которую балерина пыталась натянуть на ноги. Снимок Волочкова подписала, что данный набор косметики является праздником для лица. Если соблюдать очередность всех средств, то результат мгновенно поразит.

Многие пользователи оставили комментарии о красоте и свежести Анастасии Волочковой после отдыха. Однако не обошлось и без критики. Один подписчик написал, что фото сделано так, что лица не разглядеть. На это другой пользователь ответил: «Зато между ног во всей красе». Помимо этого балерине задавали вопросы, почему она удалила видео пьяных танцев, а также, что наверное средства не помогают, так как после ночных гулек у Волочковой опухшие глаза.

Анна Котова