Джиджи Хадид и Зейн Малик снова стали парой

Пара вновь воссоеденилась и уже не скрывает своих отношений, а открыто публикуют совместные фотографии в своих социальных сетях, что не на шутку удивило их поклонников.

Актриса Джиджи Хадид и певец Зейн Малик ранее встречались на протяжении 2,5 лет, однако вскоре расстались, о чем заявили в марте 2018. Такое их заявление было неожиданным для их поклонников. Малик стал менять образы, сначала перекрасил волосы в белый, позже в зеленый, а после и вовсе сбрил волосы и сделал тату на голове.

Однако в конце апреля 2018 года некоторые стали подозревать, что пара восстановила свой романтический статус. Всему виной стали снимки, где их вместе запечатлели в районе Сохо в Нью-Йорке. Они более месяца скрывали свои отношения, скорее всего потому, что хотели устранить конфликт между ними. Однако теперь пара счастлива вместе. Они оба позируют на различных мероприятиях, часто выкладывают совместные фото и короткие видеоролики в сториз в Instagram.

Алиса Гилберт