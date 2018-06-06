Мария Кожевникова опубликовала трогательное извинение перед мужем после срывов

Российский политик и актриса призналась, что несколько последних дней были сложными для нее, из-за чего она рыдала и срывалась на близких людей. Актриса поблагодарила все свое окружение, а особенно супруга, за проявленное терпение.

Актриса Мария Кожевникова впервые стала известна широкой общественности после участия в российском комедийном сериале «Универ», однако после этого артистка решила поучаствовать и в политической деятельности России. Сейчас Кожевникова отошла как от политических дел, так и от съемок в сериалах, но в ее жизни все еще достаточно сложных и ответственных проектов.

Недавно артистка написала в Instagram о том, насколько сложными для нее были несколько последних дней. Причина этого в непрофессиональном отношении людей к своему делу. Из-за этого Кожевникова рыдала и срывалась на близких людей, в чем раскаялась. Звезда попросила прощения у своих близких за собственное поведения и поблагодарила их, особенно своего мужа, за все, что они делают для нее.