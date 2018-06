Мария Кожевникова опубликовала трогательное извинение перед мужем после срывов

Эти два дня были очень сложными! Я тяжело переношу непрофессиональное отношение к общему делу , а люди, к сожалению, попадаются разные на пути. В общем , я была невыносима для близких, срывалась, рыдала... спасибо, особенно мужу??

A post shared by Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) on Jun 6, 2018 at 2:41am PDT