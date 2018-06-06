Меган Маркл и принц Гарри вернутся в Лондон ради королевского одобрения

Королевские молодожёны Меган Маркл и принц Гарри закончат с медовым месяцем 9 июня. Причиной этого является 92-летие бабушки принца, королевы Елизаветы Второй.

До этого они появлялись уже в качестве супружеской пары на 70-летие принца Чарльза. В Лондон принц Гарри и Меган Маркл вернутся в рамках соблюдения традиции – на именины королевы пройдёт марш британских войск. Присутствие бывшей американской актрисы рядом с главной монаршей персоной Великобритании окончательно закрепит статус первой. Эксперты отмечают, что так Елизавета Вторая подтвердит – кандидатура Меган Маркл полностью одобрена, как сообщает VladTime.

Балкон Букингемского дворца – очень знаковое место для британских королевских особ. Именно там члены семьи собирались на разные мероприятия ещё со времён Первой мировой войны.

Ирина Летинская