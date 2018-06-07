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| | Алена Водонаева в соцсетях похвасталась пышной грудью

Алена Водонаева в соцсетях похвасталась пышной грудью

Сегодня, 03:30

Соответствующий снимок появился в Instagram-аккаунте ведущей. Поклонники неоднозначно отреагировали на публикацию: некоторые похвалили звезду за хорошую форму, другие раскритиковали за излишнюю откровенность.

Алена Водонаева не редко шокирует подписчиков в Instagram провокационными фото, на этот раз популярная ведущая поделилась интимным снимком. В публикации она сообщила об изменении прически у топ-мастера. Алена Водонаева похвасталась не только профессиональной укладкой, но и пышной грудью. На фото она запечатлена топлес около окна, поза скрывает лицо, но открывает нечто другое. Ведущая немного скрыла грудь за изображением сердечка.

Прическа ведущей не привлекла внимания, но пышная грудь вызвала бурное обсуждение. Многие отметили, что Алена Водонаева в прекрасной форме и выглядит идеально. Другие предположили, что это все силикон. Некоторые раскритиковали ведущую за излишнюю откровенность и «доступность».


Виктория Озерова
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РИА ВладТайм
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