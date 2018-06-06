Анастасия Квитко показала откровенное фото в нижнем белье

Модель, которую также называют «российской Ким Кардашьян», показала результаты новой фотосессии.

На фотографиях, размещенных в профиле Квитко в Instagram, она облачена в откровенное нижнее белье и куртку расцветки хаки. Подписчики оставляли под фотографией преимущественно положительные комментарии, называя модель «огненной женщиной». Некоторые, однако, нашли к чему пристать. Поводом для их критики стало злоупотребление Насти фотошопом.

По их мнению, едва ли не на каждой фотографии девушка выглядит иначе, а на обсуждаемом снимке и вовсе лишь отдаленно напоминает «себя настоящую». Критики уверены, что Квитко следует больше внимания уделять естественности.

Уже несколько лет уроженка Калининграда Анастасия Квитко проживает в Соединенных Штатах, где строит модельную карьеру. Ее параметры фигуры сложно назвать стандартными. При тонкой талии, она обладает широкими бедрами и внушительным бюстом. Многие уверены, что это последствия хирургического вмешательства, но сама модель категорически отвергает этот факт.

Николай Офицеров