«Грудь обвисшая, как будто рожала и кормила»: Раскрыт точный возраст Екатерины Зиновьевой

Фанаты принялись списывать все на неудачную позу, плохую работу фотографа и подобранное белье, но другие считают, что девушке больше 30 и ее прелести теряют форму.

После появления Екатерины Зиновьевой в «Дом-2» поклонники шоу активно спорят, пытаясь понять, сколько ей лет на самом деле. Мало кто верит, что участнице передачи 23, более того, даже снимок с паспорта и датой рождения не заставил людей думать по-другому.

Новый снимок Зиновьевой расставил все точки. Пытаясь сделать качественную фотографию, Екатерина позабыла о том, что ее грудь выглядит в откровенных платьях далеко не сексуальной, а даже обвисшей. Фанаты не могли равнодушно пройти мимо этого, начав споры. Несмотря на то, что одни принялись уверять в некачественной якобы работе человека, фотографировавшего участницу «Дом-2», плохом белье и неудобной позе, другие твердо стояли на своем: Зиновьевой не 23, а более 30 лет. «Грудь обвисшая, как будто рожала и кормила», - пишут подписчики.

Никита Готский