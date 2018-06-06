Лия Ахеджакова впервые за долгое время появилась на светском мероприятии

79-летняя актриса появилась на премьере нового фильма «Лето», в котором сыграла небольшую роль. Она охотно позировала на красной дорожке и давала интервью для разных изданий.

Лия Ахеджакова сыграла эпизодическую роль в фильме «Лето» Серебренникова, поэтому и появилась на его премьере. Фотографы сразу же окружили актрису, а она с удовольствием позировала и отвечала на вопросы. На мероприятие она пришла одной из первых.

Среди ее коллег, пришедших в «Гоголь-центр», были не только актеры фильма, но и гости. Например, Гоша Куценко, Алексей Учитель, Елена Лядова, Надежда Михалкова, Любовь Аксенова и многие другие.

Напомним, что фильм «Лето» снимает режиссер Кирилл Сереберенников. В нем расскажут историю об одном лете из жизни Цоя и Науменка, когда они формируют группу «Зоопарк» и Цой даже не догадывается, что станет настолько популярным, когда записывает свой первый альбом.

Алиса Гилберт