СМИ: Женатый Павел Прилучный провел три ночи в отеле с молодой девушкой

Согласно информации журналистов издания Super, женатый актер Павел Прилучный после ссоры с супругой Агатой Муцениеце провел три ночи в отеле с молодой девушкой. Поклонники заподозрили, что после этого поступка Прилучного звездная пара точно расстанется.

СМИ проинформировали, что 30-летний Павел Прилучный после очередного скандала со своей законной супругой 29-летней актрисой Агатой Муцениеце собрал вещи и ушел из дома. Поселился актер в одном из московских отелей, где на протяжении трех дней находился с юной девушкой Элиной.

Сообщается, что Павел познакомился с Элиной на свадьбе друзей, куда пошел вместе со своим другом Александром Соколовским. Пользователи Сети считают, что Муцениеце не сможет простить измену и окончательно подаст на развод.

Светлана Славянская