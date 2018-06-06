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| | «Сеновал или красная дорожка»: Собчак высмеяли за «колхозное» платье

«Сеновал или красная дорожка»: Собчак высмеяли за «колхозное» платье

Сегодня, 13:37

Наряд телеведущей вызвал немало споров в её микроблоге, где появились фотографии с кинофестиваля «Кинотавр».

Ксения Собчак опубликовала в своём Instagram-аккаунте снимок, в котором она стоит на красной дорожке в Сочи, облачённая в платье синего цвета. В комментариях Собчак высмеяли её же поклонники за «колхозное», как они утверждают, платье, в котором она будет выступать на сочинском кинофестивале «Кинотавр» в качестве члена жюри. Некоторые пользователи в комментариях заметили, что в таком наряде Ксения Собчак, скорее всего, не могла определиться, куда ей лучше пойти, на красную дорожку, или на сеновал. «Сеновал или красная дорожка», - так и пишут подписчики.

Другие же подписчики российской теледивы заявили о том, что могут самостоятельно сшить такое платье за пол часа, правильно разрезав шторы синего цвета. Однако, верные фанаты Ксении вступились за любимую телеведущую, заявив о том, что она сама вправе одеваться так, как ей удобно, ведь женихов ей искать уже не нужно.


Александр Вест
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