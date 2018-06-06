Игги Азалия поддержала тренд и оголила нижнюю часть груди

Азалия, известная хип-хоп исполнительница, решила похвастать телом и задействовала в этом последний тренд, чем восхитила поклонников.

После порции сексуальных фото Игги ее поклонники жаждут узнать ее диету и расписание тренировок. Ее фото буквально заполонило интернет из-за схожести с Ким Кардашьян. Девушка славиться красивым лицом, аккуратной грудью и широкими красивыми бедрами, которые не могут не пленить взгляд.

Девушка продемонстрировала отличную форму в купальнике телесного цвета, но главной изюминкой снимков было то, что девушка придержалась нового тренда, underboob. Как и остальные знаменитости, девушка оголила нижнюю часть груди. Такой тренд распространяется не только на фото Instagram, но и на светские мероприятия и вечеринки, на которые девушки с удовольствием приходят с полуоголенной грудью.

В последнее время Игги Азалия часто радует подписчиков красивыми и атмосферными фото, однако многие не поспевают следить за тем, как она меняет образы на кардинально новые, а потому и фанаты часто не могут узнать ее на фото. Она является одной из самых известных представительниц гламурного хип-хопа, что нельзя не заметить по ее фотографиям и концепту альбомов.

Алиса Гилберт