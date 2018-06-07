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| | Анита Цой довольна результатом VIP-диеты Валерии

Анита Цой довольна результатом VIP-диеты Валерии

Сегодня, 02:30

Чтобы добиться результата, по данной диете исполнительница тратит в день по 4 000 рублей. Отметим, что следить за весом артистка стала после того, как из-за гормональной перестройки организма поправилась на 15 килограмм.

В соцсети Instagram Анита Цой обратилась к пользователям и сказала, что принимает вызов Валерии и будет придерживаться ее диеты, а о результатах будет честно сообщать подписчикам. Также артистка добавила, что если ей дорогая диета не поможет, то она в Сети будет критиковать ее. Помимо этого Анита отметила, что она не новичок в диетах, так как ранее исполнительница смогла скинуть 50 килограмм. Для начала Анита Цой поставила цель за три месяца сбросить15 килограмм, пока она довольна VIP-диетой Валерии, так как за месяц скинула пять килограмм.

В завершение певица сказала, что оказалось в диете есть вкусные блюда: и кальмары, и осьминог, и даже картофель. Сейчас питание исполнительницы сбалансировано и приносит отличные результаты.


Анна Котова
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РИА ВладТайм
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