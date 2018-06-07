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| | По цене пятикомнатной квартиры: Киркоров пришел на церемонию в невероятно дорогих драгоценностях

По цене пятикомнатной квартиры: Киркоров пришел на церемонию в невероятно дорогих драгоценностях

Сегодня, 01:30

Как известно, церемония прошла в столичном Crocus City Hall. Звезды, естественно, стремились перещеголять друг друга в нарядах, но поп-король уж точно оказался ярче всех.

На премию Филипп Киркоров решил надеть все лучшее сразу. Только лишь один браслет-тигренок от Gucci стоит более 200 тысяч рублей. Помимо этого, он взял подвеску того же бренда, несколько эксклюзивных колец, дорогие часы. Даже чехол для телефона у Киркорова был от Луи Виттон и оценивается он, минимум, в 80 тысяч рублей.

«Я сегодня вернулся с планеты Бальман (известный люксовый француский бренд). С учетом украшений мой костюм сегодня тянет по стоимости на пятикомнатную квартиру», - заявил певец, хвастаясь своими украшениями перед Ольгой Бузовой. Раньше он скромно оценивал свой наряд в «однушку» в центре столицы.

«Не так давно Киркорова ограбили, - также напомнила эксперт-стилист Ксения Царицына. - Преступники решили позариться на костюмы короля сцены, но допустили оплошность такое не сбудешь и не наденешь. Уж сильно они приметные. Поэтому воришек быстро задержали. История артисту уроком не послужила, ведь он вновь демонстрирует все сокровища из своих шкафов и шкатулок».


Николай Офицеров
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