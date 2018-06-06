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Впервые супругов на совместном снимке фанаты увидели в день 55-летия композитора, а вскоре их

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| | Вера Брежнева снялась в эротической фотосессии

Вера Брежнева снялась в эротической фотосессии

Сегодня, 12:56

Певица нередко соглашается поучаствовать в эротических фотосетах. Недавно она выложила в Сеть очередные кадры откровенного характера.

Вера Брежнева порадовала своих поклонников новыми фотографиями, на которых предстала в кофте белого цвета с большими воланами на руках. Больше всего ее подписчиков привлекло глубокое декольте. На фото оно выглядит еще более явно, когда Брежнева свела плечи и руки. Бюст певицы в таком наряде смотрится не столь объемным, как в черной майке, которую она надела на премию Ru.tv.

Ранее Вера Брежнева и продюсер Константин Меладзе поучаствовали в домашней съемке. Пара стала героями шоу «Идеальный ремонт» с ведущей Наташей Барбье. Звезды не уехали из своих домов, пока там шли работы, а сами принялись заниматься обновлением собственных жилищ, руша стены. Брежнева выполнила роль прораба, командуя процессом.


Никита Готский
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Вера Брежнева снялась в эротической фотосессии
Вера Брежнева снялась в эротической фотосессии

 Певица нередко соглашается поучаствовать в эротических фотосетах. Недавно она выложила в Сеть очередные кадры откровенного характера.

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РИА ВладТайм
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