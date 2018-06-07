Звезда «Универа» Хилькевич рассказала об ошибках в воспитании дочери

Актриса Анна Хилькевич собирается стать мамой во второй раз. Она поделилась с прессой тем, что корит себя за ошибки в воспитании старшей дочери.

Беременная Хилькевич откровенно призналась в интервью, что чуть не допустила роковой ошибки в воспитании первого ребенка – дочери Арианны. Звезда прямо руководствовалась советом о вседозволенности для малышей: «Но тут я допустила ошибку и перегнула палку, начитавшись книжек современных, в которых написано: «пусть ребенок до трех лет делает что хочет».

Сейчас дочери артистки два с половиной года, и она уже посещает уроки плавания, гимнастики и английского языка, однако, актриса хотела бы, чтобы дочь занималась чем-то еще, но курсов для малышей не так уж и много.

З1-летняя актриса мечтает о большой семье с супругом Артуром. Она поделилась тем, что в юности у нее был сложный период: родители не одобрили ее выбор молодого человека и по достижении совершеннолетия она ушла из дома, бросила учебу и устроилась на работу. Однако спустя время Анна вернулась домой.