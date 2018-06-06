Его главное достоинство – он миллиардер: Рустам Солнцев раскритиковал Боню за новый роман

По мнению парня, участница «Дома-2» хвастается состоянием возлюбленного и не забывает рассказывать об этом на каждом шагу.

Некоторое время назад звезда телестройки Виктория Боня представила публике своего нового возлюбленного – французского предпринимателя, состояние которого оценивается в миллиарды долларов. Девушка уже начала открыто появляться с ухажером на светских мероприятиях и даже публикует совместные фото в интернете. Многие поклонники рады и одобряют новый выбор знаменитости. Однако бывший коллега по «Дому-2» Рустам Солнцев раскритиковал Боню за новый роман. Молодой человек сообщил, что девушка хвастается на каждом шагу богатством избранника. Виктория так и говорит всем, что его главное достоинство – он миллиардер. Солнцева это сильно расстраивает. Также парень добавил, если спросить у богатея, что ему нравиться в Виктории, он ответит «попа, ножки и целлюлит».

Напоминаем, что до этого у Виктории Бони также были серьезные отношения с олигархом-иностранцем. От прошлого избранника знаменитость родила дочь. Однако после расставания молодые люди остались друзьями.

Анна Котова