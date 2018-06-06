Звезда «Дома-2» ради спасения матери переспала с мужчиной за деньги

В этом призналась она сама, дав откровенное интервью. Настя Кочервей уверяет, что сделала это для того, чтобы помочь матери в борьбе с онкологическим заболеванием.

Произошедшее сама Кочервей называет «крайними мерами». Как известно, Кочервей встречается с Андреем Шабариным. Их отношения отличаются повышенной эмоциональностью и нестабильностью.

Сама Настя работала в стриптиз-клубе и фитнес-индустрии, а Андрей уже состоявшийся обеспеченный мужчина. Поводом для того, что она пошла на, фактически, проституцию, как призналась сама Настя, стал отказ Андрея помочь ей деньгами, когда ей это действительно понадобилось. Шабарин назвал ее «циничной тварью», которой от него нужны только деньги, несмотря на то, что она приводила ему сведения о дорогостоящих операциях.

«В результате я закладывала золото, чтобы спасти маме жизнь, но все равно не хватало. Потом с моей стороны действительно была измена. Я два раза была с мужчиной, который помог мне финансово», – заявил Кочервей. Девушка подчеркнула, что на тот момент не состояла в отношениях с Андреем.

Николай Офицеров