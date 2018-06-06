Михаил Ефремов заявил о крайней наивности россиян

В интервью актёр вспомнил о многочисленных финансовых махинациях, которые оставили многих граждан без гроша в кармане из-за их излишней доверчивости.

Российский прославленный актёр Михаил Ефремов дал интервью интернет-журналисту Юрию Дудю, в котором заявил о крайней наивности россиян. По словам Ефремова, за всю свою жизнь он помнит не мало случаев, когда жители России ввязывались в различные финансовые пирамиды и прочие махинации, которые лишали их денежных сбережений. Михаил Ефремов подчеркнул, что большинство жителей Руси излишне доверчивые, однако, в данный момент россиян практически не «разводят», что говорит о том, что все уже проворовались достаточно.

Напомним, также в интервью Ефремов шокировал зрителей YouTube-канала Дудя, заявив о том, что Крымский мост следовало бы отдать Украине, что позволило бы сгладить конфликт, возникший и в последнее время обострившийся между государствами. В Совфеде РФ отозвались на его предложение, посоветовав актёру пройти лечение от алкоголизма.

Александр Вест