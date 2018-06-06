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| | Звезда «Секса в большом городе» появилась на публике в бюстгальтере

Звезда «Секса в большом городе» появилась на публике в бюстгальтере

Сегодня, 12:36

Сверху Сара Джессика Паркер надела шелковый костюм-«пижаму». В соблазнительном образе актриса появилась на красной дорожке.

Недавно 53-летняя Сара Джессика Паркер решила доказать, что до сих пор не утратила своей сексуальности, и снялась в рекламе нижнего белья. На красной дорожке по случаю показа актриса прошлась в провокационном наряде, продемонстрировав всем свою грудь. Звезда «Секса в большом городе» появилась на публике в бюстгальтере. На мероприятие актриса ппришла в темном шелковом костюме-«пижаме», но под ним у нее было лишь нижнее белье, что она и показала, расстегнув молнию кофты. Образ Сара Джессика Паркер дополнила серыми босоножками на шпильке и бриллиантовыми колье и браслетом.

Поклонники отметили стройную фигуру 53-летней актрисы, но не укрылось от них и то, что звезда «Секса в большом городе» в последнее время стала выглядеть постаревшей, что не в состоянии скрыть даже профессиональный макияж.


Виктория Озерова
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РИА ВладТайм
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