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| | Поклонники раскритиковали увеличившийся живот Анны Семенович

Поклонники раскритиковали увеличившийся живот Анны Семенович

Сегодня, 12:06

Подписчики Анны Семенович вновь нашли повод придраться к певице. В этот раз они посчитали неприемлемым то, что девушка опять набрала лишние килограммы.

Совсем недавно в Сети появились фото очень постройневшей Анны Семенович, которая продемонстрировала идеальную линию талии и бедер. Фанаты так обрадовались новому преображению певицы, что слишком сильно разочаровались тому, что у нее опять появился животик. Конечно, не исключено, что он появился из-за требований режиссера, ведь именно сейчас она снимает свой новый клип.

Подписчики подмечают, что Анна Семенович все время набирает и сбрасывает вес – это ее проклятье. Некоторые посоветовали надевать другие платья, чтобы скрыть живот. На фото, которое вызвало споры, Анна в черном коротком платье, который отчетливо выделяет ее живот. Другие же просят хейтеров остановиться и позволить Семенович быть такой, какой она хочет.

Сама же Анна все время сообщает, что все хорошо и набранные килограммы она скинет в спортзале. В другой раз она сказала, что начинает день именно с тренировок в спортивном зале. Поклонники уверены, из-за того, что Анна предрасположена к полноте ей титанических усилий стоит держать себя в форме и сбрасывать лишние килограммы.


Алиса Гилберт
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