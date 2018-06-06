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| | Дмитрий Певцов не может смириться с трагической смертью сына

Дмитрий Певцов не может смириться с трагической смертью сына

Сегодня, 11:57

Сегодня Даниил праздновал бы 28 день рождения. Пользователи посочувствовали артисту и заметили, что парень очень похож на своего отца. По прошествии шести лет актер Дмитрий Певцов поведал о своем старшем сыне Данииле.

 

Спустя столько лет артист не может смериться с трагической смертью сына. Несчастный случай произошел в 2012 году на встрече выпускников. Парень сорвался с балкона и погиб. Именно в день рождения старшего наследника актер решил поделиться с поклонниками своими мыслями. Певцов написал, что благодарен Ларисе Блажко, которая растила и посвятила свою жизнь парню. После того, как артист перестал задавать вопросы «почему?» и «зачем?», к нему пришло осознание поступков молодого человека. По словам Певцова, Даниил многое отдавал со сцены и с экранов другим. Пользователи посочувствовали артисту, а также отметили, что парень очень красивый был и внешне сильно похож на своего отца.

Напоминаем, что Даниил родился, когда Певцом был еще студентом. Артист долгое время отказывался от родства с парнем. Однако его супруга Ольга Дроздова настояла на общении. Отметим, что Даниил решил продолжить профессию отца.


Анна Котова
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