Победительница проекта «Холостяк» помогла фанатке справиться с недугом

Поклонница телезвезды вдохновилась её примером и стала на шаг ближе к преодолению тяжёлой болезни.

Победительница проекта «Холостяк» Дарья Клюкина помогла своей фанатке справиться с серьёзным недугом, который очень осложнял её жизнь. Напомним, работа на телевидении даётся Дарье с огромным трудом, так как она постоянно закается, а под пристальным «взглядом» камер проблема лишь осложняется из-за психологического переживания. Однако, Клюкина намерена побороть данный недуг, подготавливая новую серию блогов, в которых она расскажет своим многочисленным подписчикам о том, как можно справиться с заиканием.

Оптимизм Дарьи передался и одной из её поклонниц, которая сообщила Клюкиной о том, что её пример вдохновил её бороться с заиканием, из-за чего она не могла нормально общаться со сверстниками и учиться в школе. Фанатка рассказала Дарье о том, что она последовала её примеру и стала меньше волноваться при произношении слов, из-за чего ей отныне удаётся спокойно отвечать у доски в школе.

Александр Вест