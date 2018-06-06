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| | Орландо Блум появился на театральной сцене полностью голым

Орландо Блум появился на театральной сцене полностью голым

Сегодня, 11:28

Сам артист говорит, что обязан умопомрачительному успеху в этой постановке не только подтянутому телу. С ним согласились и критики, отметив, что игра артиста превосходна.

 

Авторы черной комедии «Киллер Джо» очень рады, что заполучили в свою постановку Орландо Блума. Отметим, что постановка собирает огромные очереди желающих попасть на представление, однако зал не может всех уместить. Голливудский актер исполняет роль детектива, который стал наемным киллером. В одной из сцен Орландо Блум появляется на театральной сцене полностью голым. Именно эта сцена вызывает среди зрителей огромный ажиотаж. Добавил, что благодаря этому спектаклю случился забавный случай. Подруга Блума Кэти Перри в игривой форме прокомментировала момент появления своего возлюбленного голым. Знаменитость написала, что, в более корректном переводе, что хотела бы видеть все это каждый день.

Напоминаем, что в 2016 году Орландо Блум уже демонстрировал свое тело в голом виде. В тот раз папарацци зафиксировали актера, когда он занимался паддл-серфингом в костюме Адама.


Анна Котова
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