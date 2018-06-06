Звезда "Битвы экстрасенсов" вновь учится жить после тяжелого лечения горла

Николь Кузнецова являлась участницей 16 сезона шоу. Она страдает болезнью дыхательных путей, в связи с че разговаривает только шепотом, а дышит через специальную трубку.

Врачи пробовали восстановить ее пораженную гортань, для чего применяли ткани ребра Николь, но успеха так и не добились. При этом спустя время старания зарубежных медиков, у которых лечилась Кузнецова, завершились успешно, и теперь пациентка нормально дышит без трубки. Рассказывая о самочувствии, Николь признается, что самой ей дышать крайне сложно.

За долгое время мышцы горла пришли в негодность, поэтому самостоятельно ей дышится сложно. Николь заявила, что с удовольствием вставила трубку обратно бы, так как заметно привыкла к ней.

Никита Готский