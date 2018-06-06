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| | «Саша Белый вернулся!»: Сергей Безруков восхитил поклонников своим первым клипом

«Саша Белый вернулся!»: Сергей Безруков восхитил поклонников своим первым клипом

Сегодня, 11:02

Сергей Безруков в образе Саши Белого снова вернулся на телеэкраны. Только на этот раз артист вместе с группой «Крестный папа» представили публике свой дебютный клип.

6 июня 2018 года состоялась премьера первого официального клипа известного актера Сергея Безрукова вместе с музыкальным коллективом «Крестный папа». Песню «Не про нас» пользователи Сети могли слышать и ранее, но теперь артисты презентовали полноценный видеоролик на YouТube. После просмотра клипа многие поклонники Безрукова были в полном восторге, поскольку посчитали, что актер снова сыграл криминального авторитета Сашу Белого из «Бригады». Однако Сергей в своем Instagram заявил, что это лишь «внешнее сходство».

«Просто потрясающий клип! Песня прямо за душу взяла, Сергей, Вы просто великолепны. У Вас потрясающий голос и игра», «Отличный клип! Поздравляю вас», «Сережа, спасибо Вам за Ваше необыкновенное творчество. Песня невероятная, рок-н-ролл не умрет, благодаря Вам. Бесконечное уважение Человеку нового жанра!», «С первого кадра - Саня Белый! Трек теперь в моем плейлисте! Сергей, у вас хороший вкус и голос!». – заявили восторженные поклонники.


Светлана Славянская
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