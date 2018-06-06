Михаил Ефремов объяснил свои слова о «подростковой гниде» в России

Актер сказал, что говорил о таких качества, как зависть, истерия и другое, которые остро проявились после вхождения Крыма в состав России. Ефремов добавил, что сам является частью такого народа.

Отечественный артист Михаил Ефремов в разговоре с корреспондентом Юрием Дудем объяснил свои слова о том, что «наш народ – мерзкая подростковая гнида», которые прозвучали в 2013 году. Артист сказал, что в тот раз имел ввиду такие человеческие качества, как зависть, истерия и остальные. Также знаменитость отметил, что сам является часть этого народа. Ефремов добавил, что сейчас россиян еще и отличает доверчивость и наивность.

В завершении разговора Михаил Ефремов заявил, что в нем самом уживаются качества, которые он презирает. Однако артисту легче жить, чем остальным, так как он может творчески осмыслить происходящее вокруг.

Анна Котова