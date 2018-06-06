Бузова публично заревновала Гриценко из-за его тайного романа

Телеведущую не устроил тот факт, что участник телестройки начал ухаживать за двумя девушками одновременно.

Известная певица Ольза Бузова публично заревновала Романа Гриценко из-за его тайного романа с Ириной Пинчук. Телеведущая узнала, что Гриценко оказывает знаки внимания бывшей участнице телепроекта «Дом-2» у неё за спиной, в то же время не оставляя попыток добиться её расположения. Недавно прямо на лобном месте Гриценко поцеловал Бузову, что и стало камнем преткновения. Ольга отвела Романа в укромное место и начала расспрашивать, почему он позволяет себе целовать её, в то же время ходя на свидания с Ириной Пинчук.

Бузова поинтересовалась, почему он старается сблизиться с ней, если на это будет неприятно смотреть его новой девушке, которую он вскоре может пригласить на проект. Однако, Роман сохранил хладнокровность и сказал, что на свидания он звал Бузову потому, что ему нравится проводить с ней время, а если у него начнутся новые отношения с другой девушкой, он не позволит себе ухаживать за певицей.

Александр Вест