«От кулака не убежишь»: Лена Миро раскритиковала свадьбу Алёны Кравец с бывшим мужем

Несколько лет назад вся страна наблюдала за тем, как светская львица Алёна Кравец и её бывший муж-олигарх выясняли отношения кулаками. Теперь Кравец снова вышла замуж за бывшего мужа, что совершенно не может понять блогер Лена Миро.

Известная журналистка напомнила своим читателям, как ещё несколько лет назад Алёна Кравец ходила по рейтинговым телешоу в надежде найти защиту от своего бывшего мужа. Дело в том, что блондинка неоднократно появлялась на публике с избитым лицом и синяками по всему телу, которыми её «наградил» бывший муж. Теперь же Кравец снова вышла замуж за бывшего и заявляет о своем счастье.

«Во сколько же она оценила повреждённую морду, за сколько простила нанесённый ущерб? Совсем недорого, хоть муж и миллионер. Перечисляю: Руслан 100 (сто) раз попросил прощения. Сдул с неё пылинки. Отправил заграницу в тур. Не убежать от судьбы, да. От такого кулака не убежишь, когда он летит в морду. Главное, чтобы потом повёл себя как настоящий мужчина и сдул пылинки!», - написала Лена Миро в LiveJournal.

Светлана Славянская